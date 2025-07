Carezza affettata nei cruciverba: la soluzione è Moina

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Carezza affettata' è 'Moina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MOINA

Curiosità e Significato di Moina

La parola Moina è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Moina.

Perché la soluzione è Moina? Carezza affettata si riferisce a un gesto dolce e delicato, come un abbraccio o un gesto gentile, che si taglia come una fetta di salame. La parola MOINA rappresenta questa sensazione di calore e tenerezza, evocando un momento di intimità e conforto. È un modo poetico per descrivere un gesto affettuoso che lascia il cuore leggero e sereno.

Come si scrive la soluzione Moina

Hai davanti la definizione "Carezza affettata" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

O Otranto

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S O S I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SILOS" SILOS

