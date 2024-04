La Soluzione ♚ Atteggiamento di ostentata superiorità

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Atteggiamento di ostentata superiorità. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SNOBISMO

Curiosità su Atteggiamento di ostentata superiorita: Chic comprende anche uno stile di vita e un modo di vestirsi e comportarsi. un atteggiamento frequente è l'ostentato disprezzo del denaro o il non volersene... Snob è un termine che viene utilizzato per identificare una categoria di persone che imitano i modi ed il modo di vivere di classi sociali superiori, atteggiandosi in maniera raffinata e altezzosa.

