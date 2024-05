La Soluzione ♚ Abbozzo schematico

: SCHIZZO

La soluzione di Abbozzo schematico per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica: SCHIZZO

Curiosità su Abbozzo schematico: Scaletta delle notizie più importanti. si realizza il timone, un abbozzo schematico in griglia delle pagine previste per il giornale. verrà tenuto costantemente... Schizzo – modello non rifinito di un'opera artistica Schizzo – in architettura Schizzo – rivista di fumettistica e cultura underground Schizzo – serie di sketch di Daniele Prato con Riccardo De Filippis

