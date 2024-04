La Soluzione ♚ Il re vinto e ucciso da Teodorico

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ODOACRE

Curiosità su Il re vinto e ucciso da teodorico: Costantinopoli. il periodo compreso tra il 477 e il 483 vide una lotta a tre tra teodorico amal, che successe al padre nel 474, teodorico strabone e il nuovo imperatore... Flavio Odoacre (in latino Flavius Odovacer; in greco: da; 433 – Ravenna, 15 marzo 493) è stato un generale e politico germanico, principe sciro o unno, che nel 476 divenne re degli Eruli e patrizio dei Romani (titolo conferitogli dal Senato), riconosciuto poi dall'imperatore romano d'Oriente Zenone quale Patrizio d'Occidente, spesso chiamato Re d'Italia e si proclamò augusto, cosa che gli costò il regno e la vita. Il suo regno viene solitamente usato dagli storici come termine per la caduta dell'Impero romano d'Occidente. Nonostante egli esercitasse de facto il suo potere sulla diocesi d'Italia, Odoacre si presentò prima come cliente ...

