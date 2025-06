Lo usa la manicure nei cruciverba: la soluzione è Acetone

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo usa la manicure' è 'Acetone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACETONE

Curiosità e Significato di Acetone

La soluzione Acetone di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Acetone per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Acetone? L'acetone è un solvente molto utilizzato nella cura delle unghie, in particolare per rimuovere lo smalto. È una sostanza chimica che dissolve facilmente gli agenti colorati e il gel, rendendo più semplice eliminare lo smalto senza danneggiare l'unghia naturale. Quindi, la domanda Lo usa la manicure? si riferisce proprio all'acetone, un alleato indispensabile in salone.

Come si scrive la soluzione Acetone

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo usa la manicure", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

C Como

E Empoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I C A E T P Mostra soluzione



