Per togliere lo smalto dalle unghie

: L'acetone (chiamato anche propanone o dimetilchetone) è il più semplice dei chetoni, composti in cui il gruppo funzionale carbonilico (>C=O) è legato a due alchili o arili, di formula generale (R/Ar)2C=O; in particolare, l'acetone è un chetone alifatico e in esso gli alchili sono i più semplici, i metili, per cui la sua formula molecolare è (CH3)2C=O, o anche CH3-CO-CH3; in notazione abbreviata a volte è riportato come Me2CO.

Italiano: Sostantivo: acetone ( approfondimento) m sing (pl.: acetoni) . (chimica) (chimica organica) (biologia) (biochimica) chetone formato dall'unione di un carbonile con due metili, usato come solvente per la produzione di polimeri, e prodotto anche dall'organismo come residuo della respirazione cellulare L'acetone è il chetone più semplice esistente. L'acetone è utilizzato per rimuovere lo smalto per unghie.