Cancella lo smalto

Sostantivo

Curiosità su: L'acetone (chiamato anche propanone o dimetilchetone) è il più semplice dei chetoni, composti in cui il gruppo funzionale carbonilico (>C=O) è legato a due alchili o arili, di formula generale (R/Ar)2C=O; in particolare, l'acetone è un chetone alifatico e in esso gli alchili sono i più semplici, i metili, per cui la sua formula molecolare è (CH3)2C=O, o anche CH3-CO-CH3. A temperatura ambiente l'acetone si presenta come un liquido mobile, incolore, volatile e infiammabile, dal caratteristico odore etereo, ma un po' aspro; è completamente solubile in acqua, alcool, etere, cloroformio e benzene. Trova principalmente impiego come solvente di uso generale e facilmente rimovibile, vista la volatilità, ed anche come solvente polare aprotico. La molecola è infatti molto polare (come già il carbonile stesso) e il suo momento dipolare è µ = 2,88 D (per l'acqua µ = 1,86 D). Anche la sua costante dielettrica è ragguardevole per un solvente organico, er = 21,01 (a 20 °C).

acetone ( approfondimento) m sing (pl.: acetoni)

(chimica) (chimica organica) (biologia) (biochimica) chetone formato dall'unione di un carbonile con due metili, usato come solvente per la produzione di polimeri, e prodotto anche dall'organismo come residuo della respirazione cellulare L' acetone è il chetone più semplice esistente

L'acetone è utilizzato per rimuovere lo smalto per unghie (medicina) (familiare) sinonimo di acetonemia, specialmente se infantile

Sillabazione

a | ce | tó | ne

Pronuncia

IPA: /ate'tone/

Sinonimi

dimetilchetone, propanone, ß-chetopropano

acetonemia

Parole derivate

acetonemico

Termini correlati

cianoacrilico, cloretone, cumene, diacetonalcol, fenolo, isoforone, solvente, smalto

Etimologia / Derivazione

da acet(ico) ed -one