La Soluzione ♚ Una cantante britannica

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ADELE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Una cantante britannica: (dalkeith, 25 aprile 1958), è un cantante e attore britannico. è celebre, tra l'altro, per essere stato il primo cantante dei marillion, vera bandiera dell'ondata... Adele Laurie Blue Adkins, conosciuta semplicemente come Adele (AFI: ['dl]; Londra, 5 maggio 1988), è una cantautrice britannica. Ritenuta una delle esponenti della nuova generazione del soul bianco insieme a Duffy e alla scomparsa Amy Winehouse, ha esordito nel 2008 con l'album 19, il quale ha ricevuto una buona accoglienza da parte dei critici musicali ed è arrivato alla prima posizione della classifica britannica e olandese. Il successivo 21, uscito nel 2011, ha bissato il successo del precedente, venendo accolto positivamente dalla critica e raggiungendo la prima posizione in 25 paesi. Il terzo album 25 (2015) ha permesso ad Adele di ...

