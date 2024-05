Una popolare cantante britannica

Nome proprio

Curiosità su: Adele Laurie Blue Adkins, conosciuta semplicemente come Adele (AFI: ['dl]; Londra, 5 maggio 1988), è una cantautrice britannica. Ritenuta una delle esponenti della nuova generazione del soul bianco insieme a Duffy e alla scomparsa Amy Winehouse, ha esordito nel 2008 con l'album 19, il quale ha ricevuto una buona accoglienza da parte dei critici musicali ed è arrivato alla prima posizione della classifica britannica e olandese. Il successivo 21, uscito nel 2011, ha bissato il successo del precedente, venendo accolto positivamente dalla critica e raggiungendo la prima posizione in 25 paesi. Il terzo album 25 (2015) ha permesso ad Adele di divenire la prima artista a vendere oltre tre milioni di copie in una settimana nei soli Stati Uniti d'America. A settembre 2021 ha venduto 120 milioni di album in tutto il mondo. Alla cerimonia dei Premi Oscar 2013 si è aggiudicata la statuetta per la migliore canzone con Skyfall, tratta dall'omonimo film.

Adele f

nome proprio di persona femminile

Etimologia / Derivazione

Deriva da Adal e significa Nobile, germanico