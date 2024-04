La Soluzione ♚ Le trappole delle mattanze

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TONNARE

Curiosità su Le trappole delle mattanze: Assistere alla mattanza su delle imbarcazioni vicine alla rete. ma non fu sufficiente questo ulteriore introito a proseguire nelle mattanze. nel corso di... La Tonnara di Favignana, ufficialmente denominata Ex Stabilimento Florio delle tonnare di Favignana e Formica, è un'antica tonnara, con annesso stabilimento per la conservazione del pescato, sita a Favignana nelle isole Egadi. Con i suoi 32.000 metri quadri, di cui 3/4 coperti, è una delle più grandi tonnare del Mediterraneo.

