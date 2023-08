Mortali trappole delle zone paludose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mortali trappole delle zone paludose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : SABBIE MOBILI

Significato/Curiosità : Mortali trappole delle zone paludose

Le zone paludose e le sabbie mobili rappresentano mortali trappole naturali, celando insidie mortali per coloro che le attraversano. Le paludi, ricche di vegetazione acquatica, possono sembrare tranquille, ma nascondono fondi instabili, dove i piedi possono sprofondare in un fango inescapabile. Le sabbie mobili, d'altra parte, ingannano con una superficie asciutta e solida, ma sotto di essa si celano strati di sabbia liquefatta, catturando qualsiasi passante imprudente. Entrambe queste condizioni mettono a repentaglio la vita di chiunque vi si avventuri, rendendo fondamentale essere cauti e informati riguardo ai pericoli inerenti. La prudenza, la consapevolezza delle condizioni ambientali e la preparazione sono essenziali per evitare queste letali insidie naturali.

Altre risposte alla domanda : Mortali trappole delle zone paludose : mortali; trappole; delle; zone; paludose; Scrisse favole immortali ; mortali ; Imperituri immortali ; Fa creare opere immortali ; Dà stoccate mortali ; trappole nascoste; trappole per pesci; Le trappole delle mattanze; Bianche trappole di aracnidi; trappole , inganni; Un noto passo delle Dolomiti; La delle vanità romanzo di Thackeray; L eroina delle Camicie Rosse; Lo stormire delle foglie; Dies una delle parti più note del requiem; Indicazione dei prodotti agricoli coltivati nelle zone più vicine; Celebre canzone bossanova: de Ipanema por; Il John che lanciò la canzone Imagine; Compianto Jimmy della canzone ; Stevens: lanciò la canzone Father and Son; Farmaco da zone paludose ;

Cerca altre Definizioni