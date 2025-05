Erano trappole per uccelli nei cruciverba: la soluzione è Paretai

Home / Soluzioni Cruciverba / Erano trappole per uccelli

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Erano trappole per uccelli' è 'Paretai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARETAI

Curiosità e Significato di "Paretai"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Paretai, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Pareta è un termine che si riferisce a una rete o una recinzione, utilizzata tradizionalmente per catturare uccelli. Le paretai sono quindi una forma plurale, indicante più di una di queste trappole, spesso realizzate con materiali come corde o rami per intrappolare gli uccelli in modo efficace.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Erano spiazzi attrezzati per la cattura di uccelliQuelli della cripta erano una serie TV horrorLo erano gli abitanti di Tebe e PlateaLo erano i barbariUccelli dei Caradriformi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Paretai

Stai cercando la risposta alla definizione "Erano trappole per uccelli"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

R Roma

E Empoli

T Torino

A Ancona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A D P R N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PANDORO" PANDORO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.