Curiosità su La statua simbolo di copenaghen: la statua della sirenetta è una scultura bronzea alta 1,25 m e dal peso di 175 kg, situata all'ingresso del porto di copenaghen ed è uno dei simboli della... La sirenetta (The Little Mermaid) è un film d'animazione del 1989 diretto da Ron Clements e John Musker, prodotto da Walt Disney Feature Animation e basato sull'omonima fiaba di Hans Christian Andersen. La versione originale si avvale delle voci di: Jodi Benson, Pat Carroll, Samuel Wright, Christopher Daniel Barnes, Kenneth Mars, Buddy Hackett, Jason Marin e René Auberjonois. Distribuito da Buena Vista Pictures, è il 28º Classico Disney secondo il canone ufficiale. La sirenetta è uscito nelle sale il 17 novembre 1989, ottenendo il plauso della critica, guadagnandosi elogi per l'animazione, i personaggi e le musiche. È stato anche un ...

