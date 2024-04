La Soluzione ♚ E stato un cantante e chitarrista rock statunitense

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LOU RED

Curiosità su E stato un cantante e chitarrista rock statunitense: Trickfinger. nel 2010 è stato riconosciuto dalla bbc come miglior chitarrista degli ultimi 30 anni e il 14 aprile 2012 è stato introdotto nella rock and roll hall... Lewis Allan Reed, detto Lou (New York, 2 marzo 1942 – New York, 27 ottobre 2013), è stato un cantautore, chitarrista e poeta statunitense. Artista crudo e ironico dei bassifondi metropolitani, dell'ambiguità umana, della dipendenza da sostanze stupefacenti ma anche della complessità delle relazioni di coppia e dello spleen esistenziale, Reed ha finito con l'incarnare lo stereotipo dell'Angelo del male, immagine con cui ha riempito i media per oltre tre decenni divenendo una delle figure più influenti della musica e del costume contemporanei. Con i Velvet Underground, fondati nella sua New York a metà anni sessanta insieme al musicista ...

