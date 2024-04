La Soluzione ♚ Capitale della Georgia statunitense

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ATLANTA

Curiosità su Capitale della georgia statunitense: Stai cercando altri significati, vedi georgia (disambigua). coordinate: 42°n 44°e / 42°n 44°e42; 44 la georgia (in georgiano , sakartvelo... Atlanta (in inglese , /æt'lænt/) è una città degli Stati Uniti d'America, capitale dello Stato della Georgia. Al censimento del 2020 la popolazione era di 498.715 abitanti. Secondo stime del 2021 l'area metropolitana conta 6.144.050 persone ed è l'ottava di tutti gli Stati Uniti d'America. Atlanta è divisa amministrativamente in due contee, la contea di Fulton e quella, meno estesa, di DeKalb. La città è suddivisa in 242 quartieri che si sviluppano attorno ai tre distretti principali di Downtown, Midtown e Buckhead (riconoscibili per i loro grattacieli), che rappresentano i centri commerciale e finanziario di Atlanta essendo sede delle ...

