La Soluzione ♚ Lo Starr dei Beatles

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RINGO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Lo starr dei beatles: Palco del kaiserkeller. la svolta artistica per ringo starr avvenne nell'agosto del 1962. i beatles erano reduci dal provino del 6 giugno a abbey road,... Sir Ringo Starr, pseudonimo di Richard Starkey (Liverpool, 7 luglio 1940), è un cantautore, batterista, polistrumentista, compositore, attore e pittore britannico. Dal 1962 al 1970 è stato il batterista e talvolta cantante principale o corista dei Beatles, per i quali ha anche composto due canzoni (Don't Pass Me By e Octopus's Garden) ed è stato, inoltre, coautore di alcuni altri brani. Dopo lo scioglimento del gruppo, ha intrapreso una carriera individuale sia come musicista sia come attore cinematografico. Da appassionato di pittura, dipinge e sovvenziona molti premi nazionali inglesi. Nel 2011 è stato classificato quattordicesimo nella ...

Altre Definizioni con ringo; starr; beatles;