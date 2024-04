La Soluzione ♚ Sfilate di manifestanti

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CORTEI

Curiosità su Sfilate di manifestanti: Da alcuni manifestanti. i vertici del msi-dn e del fronte della gioventù avevano indetto per il 12 aprile una manifestazione con un comizio di ciccio franco... Un corteo è un insieme di individui che procedono secondo un ordine prefissato e seguendo un percorso prestabilito. Si hanno cortei sia in ambito civile (in occasioni di manifestazioni politiche, sindacali, studentesche o altro), sia in ambito religioso (processioni, riti funebri).

