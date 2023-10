La ragazza con mazza e tamburo di certe sfilate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La ragazza con mazza e tamburo di certe sfilate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 9 lettere : MAJORETTE

Significato/Curiosita : La ragazza con mazza e tamburo di certe sfilate

Secondo il Regolamento della Federazione Italiana Gruppi Majorettes, la Majorette è una ragazza che pratica una disciplina di sport e spettacolo. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

