Le ragazze in costume che precedono le sfilate - Cruciverba

Le majorettes sono ragazze o giovani donne che precedono le sfilate, spesso durante eventi sportivi o parate. Indossano costumi vistosi e colorati e si esibiscono in coreografie con bastoni o pom-pom, coinvolgendo movimenti sincronizzati e acrobazie. La loro presenza aggiunge un tocco di spettacolarità e vivacità alle manifestazioni pubbliche. Le majorettes hanno origini nel mondo circense e teatrale, ma nel corso del tempo si sono evolute diventando parte integrante di eventi sportivi, cerimonie e parate. Le loro performance sono un modo per intrattenere e coinvolgere il pubblico, creando un'atmosfera festosa e allegria durante le celebrazioni.

