La Soluzione ♚ Rifugio a prova di bomba

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ANTIAEREO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Rifugio a prova di bomba: La bomba zar (tsar bomba o rds-220) è stato il più potente ordigno all'idrogeno mai sperimentato. la bomba, il cui nome in codice era big ivan, fu progettata... I rifugi antiaerei sono strutture per la protezione della popolazione civile e del personale militare, da bombardamenti aerei nemici. Sono simili ai bunker, ma non sono designati per attacchi da terra.

