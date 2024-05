La Soluzione ♚ Un rifugio a prova di bomba La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BUNKER . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BUNKER

Significato della soluzione per: Un rifugio a prova di bomba Un bunker è una fortificazione militare difensiva. Si differenzia da una casamatta in quanto questa è solamente il locale che alloggia l'arma, cannone o mitragliatrice che sia, anche su una nave, mentre un bunker è un complesso di costruzioni, a volte ipogee, che possono anche comprendere una o più casematte. Tedesco: Sostantivo: Bunker m . (militare) bunker. (golf) bunker. spazio di stoccaggio per carbone, sale o sabbia in una nave. Sillabazione: Bun | ker. Pronuncia: IPA: 'bk Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: dall'inglese bunker . Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, edizione online su dwds.de.

