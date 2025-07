Ogni lega ottenuta con il mercurio nei cruciverba: la soluzione è Amalgame

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ogni lega ottenuta con il mercurio' è 'Amalgame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMALGAME

Curiosità e Significato di Amalgame

La parola Amalgame è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Amalgame.

Perché la soluzione è Amalgame? L’amalgame è una lega composta da mercurio e altri metalli, usata tradizionalmente in odontoiatria per otturazioni dentali. La parola deriva dal latino amalgama, che significa unire insieme. Questa lega permette di ottenere una soluzione duratura e resistente, ideale per riparare i denti danneggiati, ed è un esempio di come il mercurio possa essere combinato con altri elementi per formare materiali utili in medicina.

Come si scrive la soluzione Amalgame

Stai cercando la risposta alla definizione "Ogni lega ottenuta con il mercurio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

M Milano

A Ancona

L Livorno

G Genova

A Ancona

M Milano

E Empoli

