La Soluzione ♚ Le cercava il Petrarca

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Le cercava il Petrarca. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RIME

Curiosità su Le cercava il petrarca: Persona di petrarca, capace di salvarlo dalla sua degradazione morale; il notamentum, scritto dopo il 1341 col fine di celebrare petrarca come il primo poeta... Le Rime sono una raccolta, eterogenea e disorganica in quanto realizzata postera, che raccoglie le poesie, legate alle varie esperienze esistenziali e stilistiche di Dante Alighieri, scritte nel corso di una ventina d’anni e non raccolte nella Vita nuova e nel Convivio. Non si tratta di un canzoniere organico costruito dal poeta secondo un disegno, ma di una serie di componimenti eterogenei, raccolti e ordinati successivamente dai critici moderni. Tale raccolta riunisce parte del complesso della produzione lirica dantesca, dalle poesie giovanili sino a quelle dell'età matura. Gli editori hanno suddiviso le poesie in cinque sezioni ...

