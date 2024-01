La definizione e la soluzione di: Il compact degli hifi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Sh-9020, st 9030 where the more compact. se-9600, su-9700, etc. sy-1010 analog synthesizer (1977) su-8080 stereo hifi amplifier st-8080 am/fm stereo tuner...

Il Compact disc ( lett. "disco compatto"; abbreviato nella sigla CD o cd), anche italianizzato con scarsa fortuna con il nome "compatto", è un tipo standardizzato di disco ottico utilizzato in vari ambiti per la memorizzazione di informazioni in formato digitale, che per la prima volta nella storia ha permesso di ovviare all'insuperabile limite di ogni supporto analogico precedente, cioè la progressiva usura del disco su vinile man mano che questo veniva utilizzato, dovuta al consumo fisico del disco causato dai ripetuti passaggi della puntina del giradischi.

Inglese

Sostantivo

disc

disco