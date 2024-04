La Soluzione ♚ Indiscrezioni e news sui personaggi dello spettacolo

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GOSSIP

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Indiscrezioni e news sui personaggi dello spettacolo: è considerato uno dei più importanti esponenti della musica leggera italiana. attivo nel mondo dello spettacolo dal 1956, è l'autore delle musiche e l'interprete... Gossip Girl è una serie televisiva statunitense trasmessa dal network The CW dal 2007 al 2012, basata sugli omonimi romanzi di Cecily von Ziegesar. In Italia la serie è stata trasmessa in anteprima assoluta da Mya, canale pay della piattaforma Mediaset Premium, dal 19 gennaio 2008 al 5 marzo 2013; in chiaro la serie è stata invece trasmessa dal 7 gennaio 2009 al 4 gennaio 2014 su Italia 1.

