Pettegolezzo su una celebrità ing - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : GOSSIP

Significato/Curiosita : Pettegolezzo su una celebrita ing

Il termine icona gay definisce una figura storica, una celebrità o un personaggio pubblico contemporaneo che serve come referente (punto di riferimento... gossip girl è una serie televisiva statunitense trasmessa dal network the cw dal 2007 al 2012, basata sugli omonimi romanzi di cecily von ziegesar. in...