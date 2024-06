Indiscrezioni sui vip

: . Gossip Girl è una serie televisiva statunitense trasmessa dal network The CW dal 2007 al 2012, basata sugli omonimi romanzi di Cecily von Ziegesar. In Italia la serie è stata trasmessa in anteprima assoluta da Mya, canale pay della piattaforma Mediaset Premium, dal 19 gennaio 2008 al 5 marzo 2013; in chiaro la serie è stata invece trasmessa dal 7 gennaio 2009 al 4 gennaio 2014 su Italia 1.

Italiano: Sostantivo: gossip ( approfondimento) . (forestierismo) (antropologia) (sociologia) (psicologia) pettegolezzo mondano. Sillabazione: Lemma non sillababile . Pronuncia: Etimologia / Derivazione: Letteralmente pettegolezzo . Sinonimi: pettegolezzo, chiacchiericio.