La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TETRALOGIA

Curiosità su Il gruppo di opere di wagner: Richard wagner (disambigua). disambiguazione – "wagner" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi wagner (disambigua). wilhelm richard wagner (in... Una tetralogia (o quadrilogia, soprattutto nel caso di opere moderne) è un'opera (letteraria, cinematografica o di altro genere) costituita da quattro opere distinte, ma accomunate da una stessa ispirazione (la parola è formata dal prefisso di origine greca tetra "quattro" seguito da logia "discorso"). Non sempre una tetralogia è stata concepita dall'autore in quanto tale; a volte sono i critici che parlano a posteriori di una "tetralogia" quando trovano che quattro opere di un autore presentino tratti comuni, quali ad esempio l'ambientazione, i personaggi, una tesi o un filo conduttore.

