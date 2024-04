La Soluzione ♚ Un film che ricorda una particolare motocicletta

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : EASY RIDER

Curiosità su Un film che ricorda una particolare motocicletta: Da cui venne tratto il film i diari della motocicletta del 2004 –, rappresentò una svolta nella vita di ernesto guevara, che da questo momento incominciò... Easy Rider - Libertà e paura (Easy Rider) è un film del 1969 diretto e interpretato da Dennis Hopper con Peter Fonda e Jack Nicholson. La pellicola narra il viaggio attraverso gli Stati Uniti d'America da Los Angeles alla Louisiana di due motociclisti sui loro chopper. Il film esprime la cultura del mondo hippie di fine anni sessanta: i protagonisti sono malvisti dalla gente comune per il loro aspetto, il loro modo di vestire, di vivere e di comportarsi, pur essendo persone non violente che vanno per la loro strada senza creare fastidi. Nel 2012 è uscito il prequel/sequel Easy Rider: The Ride Back.

