La Soluzione ♚ Quello del mondo ricorda una canzone di Jovanotti

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OMBELICO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Quello del mondo ricorda una canzone di jovanotti: canzone di jovanotti inserita nell'album lorenzo 1992, che recita: "se io fossi capace... scriverei il cielo in una stanza". nel testo della canzone il... L'ombelico è ciò che nei mammiferi risulta definitivamente visibile sul ventre in seguito alla cicatrizzazione e quindi al distacco del moncone del cordone ombelicale che, nelle fasi successive al parto, subisce una recisione, naturale o imposta, per intervento della madre animale o umana o di altri soggetti che la dovessero eventualmente assistere. La sua forma e dimensione dell'ombelico viene determinata dal successivo processo di cicatrizzazione dei tessuti. Posto tra i due muscoli retti dell'addome, a esso è ancorato il fegato mediante il legamento rotondo, vestigia della vena ombelicale che, dalla placenta, assieme alle due arterie ...

Altre Definizioni con ombelico; quello; mondo; ricorda; canzone; jovanotti;