La Soluzione ♚ Il fotografo del film

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OPERATORE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Il fotografo del film: L.a. confidential è un film del 1997 diretto da curtis hanson con russell crowe, guy pearce e kevin spacey. il soggetto è tratto dall'omonimo romanzo... Operatore – in matematica, termine usato per alcuni tipi di funzioni matematiche Operatore – in biologia, un segmento di DNA che regola l'attività dei geni Operatore – in fisica è un operatore nel senso matematico di trasformazione lineare su uno spazio di Hilbert utilizzata per rappresentare una grandezza osservabile Operatore – in informatica, componente di base di gran parte dei linguaggi di programmazione Operatore di ripresa – professione nell'ambito della produzione televisiva e cinematografica Operatore di telecomunicazioni Operatore di telefonia mobile – gestore di una rete telefonica

