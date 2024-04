La Soluzione ♚ Il fare del giorno

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ALBA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Alba (Alba anche in piemontese, Ârba in dialetto langarolo) è un comune italiano di 31 164 abitanti della provincia di Cuneo, in Piemonte. È un importante centro del territorio delle Langhe.

