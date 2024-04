La Soluzione ♚ Un preludio luminoso

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Un preludio luminoso. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ALBA

Curiosità su Un preludio luminoso: Verde con qualche macchia nera; lo sviluppo della parte centrale è più luminoso; il secondo tema, molto melodico, ricoperto di arpeggi sinuosi, è blu arancio... Alba (Alba anche in piemontese, Ârba in dialetto langarolo) è un comune italiano di 31 164 abitanti della provincia di Cuneo, in Piemonte. È un importante centro del territorio delle Langhe.

