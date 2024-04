La Soluzione ♚ Il giorno che può mancare

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Il giorno che può mancare. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VENERDÌ

Curiosità su Il giorno che puo mancare: Coincidere la testa con il dritto della moneta, che tradizionalmente raffigurava un volto (anche se questo può mancare, e può essere sostituito da un... Venerdì è il giorno della settimana tra il giovedì e il sabato. Il nome deriva dal latino Veneris dies, giorno di Venere, dea dell'amore, dell'estetica, e dell'armonia.

