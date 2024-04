La Soluzione ♚ Disinfettante per piscine

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CLORO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Disinfettante per piscine: Industrialmente come biocida per il trattamento di acque e fanghi, e anche come disinfettante per piscine. il bcdmh viene prodotto per bromurazione e successiva... Il cloro (dal greco , chlorós, «verde, verdeggiante») è l'elemento chimico della tavola periodica con numero atomico 17 e simbolo Cl. È il secondo elemento nel gruppo degli alogeni, situato nel gruppo 17 della tavola periodica. Il cloro gassoso è di colore verde giallastro, due volte e mezzo più denso dell'aria e ha un odore soffocante estremamente sgradevole ed è molto velenoso. In condizioni standard ed in un ampio intervallo di temperature e pressioni il cloro è costituito da molecole biatomiche Cl2 (numero CAS 7782-50-5). È un potente agente ossidante, sbiancante e disinfettante. Sotto forma di anione cloruro Cl- è presente nel ...

