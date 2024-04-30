Deci­ma il bestiame

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Deci­ma il bestiame' è 'Moria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MORIA

Perché la soluzione è Moria? La parola MORIA si riferisce alla riduzione drastica del numero di animali allevati, spesso causata da malattie, carestie o disastri naturali. Questo termine evidenzia un calo significativo del bestiame, che può portare a gravi conseguenze economiche e sociali per le comunità coinvolte. La MORIA rappresenta quindi un evento di grande impatto, segnato da perdite estese di animali utili all'agricoltura e all'alimentazione. La sua presenza richiede interventi urgenti per contenere il danno.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Deci­ma il bestiame". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Deci­ma il bestiame nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Moria

In presenza della definizione "Deci­ma il bestiame", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Deci­ma il bestiame" conferma che la soluzione 'Moria' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Moria

M Milano O Otranto R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Deci­ma il bestiame" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Moria' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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