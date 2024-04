La Soluzione ♚ La corona nella bandiera pontificia

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TIARA

Curiosità su La corona nella bandiera pontificia: «raccolgaci un'unica bandiera, una speme: di fonderci insieme, già l'ora suonò.» (goffredo mameli, il canto degli italiani, vv. 16-17) la bandiera d'italia, conosciuta... La tiara papale o triregno (in latino: thiara o triregnum) è una particolare corona utilizzata dai papi a partire dal medioevo fino alla seconda metà del secolo XX come simbolo di sovranità. Si tratta di un copricapo extra-liturgico con infule, utilizzato particolarmente nel corso della cerimonia dell'incoronazione, di foggia conica (su modello delle tiare mediorientali) più o meno rigonfia, inanellato da un numero di diademi via via accresciutosi sino ad un numero di tre (da cui il nome triregno) e sormontato da un piccolo globo crucigero. Le tre corone sovrapposte della tiara papale indicano il triplice potere del pontefice: Padre dei ...

