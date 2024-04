La Soluzione ♚ Compagnia aerea di bandiera spagnola

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Compagnia aerea di bandiera spagnola. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : IBERIA

Curiosità su Compagnia aerea di bandiera spagnola: Commercialmente conosciuta come iberia, è la compagnia aerea di bandiera della spagna. ha come hub l'aeroporto di madrid-barajas. iberia, insieme ad iberia... Iberia Líneas Aéreas de España, S.A. Operadora, Sociedad Unipersonal, commercialmente conosciuta come Iberia, è la compagnia aerea di bandiera della Spagna. Ha come hub l'Aeroporto di Madrid-Barajas. Iberia, insieme ad Iberia Regional-Air Nostrum e Iberia Express, fa parte dell'Iberia Group che oltre al trasporto di passeggeri e merci, gestisce anche attività correlate, come officine di manutenzione, gestione dei servizi di terra per gli aerei, sistemi di prenotazione on-line e servizi di catering. Iberia Group vola in 102 destinazioni di 39 paesi diversi. Tramite accordi di code sharing, inoltre, serve altre 90 destinazioni. L'8 aprile ...

