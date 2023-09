Odiavo vivere in un posto così isolato e desideravo tornare alla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Odiavo vivere in un posto così isolato e desideravo tornare alla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CIVILTÀ

L’accumulo smisurato di denaro e l’altro che stimava di poter vivere moderatamente spendendo quel che gli bastava per vivere. decisi a scommettere che qualcuno... Soppiantata da un'altra civiltà, con una nuova cultura in ebsione, nata intorno ad un nuovo simbolo culturale. questo concetto di civiltà come "cultura unificata"... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

