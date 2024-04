La Soluzione ♚ Città della Polonia sulla Vistola

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CRACOVIA

Curiosità su Citta della polonia sulla vistola: Vedi wisla. la vistola (afi: /'vistola/; in polacco wisla; in tedesco weichsel; in idisch vaysel) è il fiume più lungo della polonia. nasce dai monti... Cracovia (in polacco Kraków, AFI: ['krakuf], , denominazione ufficiale Stoleczne Królewskie Miasto Kraków, lett. "Città Reale Capitale di Cracovia"; in yiddish , Kroke; in tedesco Krakau) è una delle più antiche città della Polonia meridionale, ha 804 237 abitanti ed è la seconda dello stato per popolazione e superficie. È capoluogo del relativo voivodato della Piccola Polonia dal 1999; in precedenza è stata capoluogo del voivodato di Cracovia dal 1308. Inoltre è un grande centro commerciale e industriale (stoffe, pelli, macchine agricole, cartiere, editoria) e un importante nodo ferroviario. Cracovia è stata a lungo la capitale ...

