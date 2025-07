Attende i clienti del supermercato nei cruciverba: la soluzione è Cassa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Attende i clienti del supermercato' è 'Cassa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CASSA

Curiosità e Significato di Cassa

La soluzione Cassa di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cassa per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cassa? La parola cassa indica il punto in cui si pagano gli acquisti al supermercato, dove si trova la cassa registratrice. È il luogo di transazione tra cliente e negozio, spesso rappresentato dal banco con il cassiere. La cassa è fondamentale per concludere la spesa e ricevere lo scontrino. In sostanza, è il cuore delle operazioni di pagamento nel supermercato.

Come si scrive la soluzione Cassa

C Como

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A U C T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "UTICA" UTICA

