La Soluzione ♚ Emette scontrini fiscali

La soluzione di 19 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : REGISTRATORE DI CASSA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Emette scontrini fiscali: Rilascio dello scontrino fiscale, il governo di taiwan ha abbinato agli scontrini fiscali una lotteria pubblica. su ogni scontrino fiscale emesso dai negozianti... Un registratore di cassa o anche solo cassa automatica è un dispositivo meccanico o elettronico per calcolare e memorizzare le transazioni di vendita unito normalmente ad un cassetto per immagazzinare il denaro ordinato nei vari tagli. In genere il registratore di cassa stampa o invia digitalmente uno scontrino per l'acquirente che reca i dettagli della transazione, del pagamento, la data dell'acquisto e l'identificativo della cassa che ha eseguito l'operazione. Un registratore, se predisposto, può stampare e/o nviare anche la fattura o la ricevuta fiscale. A seconda della legislazione vigente lo scontrino può essere fiscale o meno.

