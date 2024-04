La Soluzione ♚ Aspirazione irrealizzabile

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : UTOPIA

Curiosità su Aspirazione irrealizzabile: Religiose nell'occidente, benché la sua effettiva restaurazione apparisse irrealizzabile. i re visigoti e franchi nel v e vi secolo riconobbero la superiorità... Un'utopìa è un assetto politico, sociale o religioso che non trova riscontro nella realtà, ma che viene proposto come ideale e come modello. Il termine può anche riferirsi ad una meta intesa come puramente teorica e del tutto irraggiungibile; in questa accezione, può connotare sia un punto di riferimento idealistico verso cui orientare azioni ancora pragmaticamente attuabili, sia una mera illusione e un ideale vuoto.

