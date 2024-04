La Soluzione ♚ Supema aspirazione

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Supema aspirazione. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ANELITO

Curiosità su Supema aspirazione: superman aspirazione" Sehnsucht è una parola-chiave dello spirito romantico tedesco, che incarna un concetto tipico della cultura romantica, reso in italiano per lo più con il termine "struggimento". Deriva dall'antico alto tedesco Sensuht, nel senso di "malattia del doloroso bramare" e indica un desiderio interiore rivolto ad una persona o una cosa che si ama o si desidera fortemente. Questo stato d'animo è direttamente collegato al doloroso struggimento che si prova nel non potere raggiungere l'oggetto del desiderio. In alcuni casi specifici, come per le persone che si lasciano consumare dalla Sehnsucht, essa può assumere tratti patologici e psicopatologici, ...

Altre Definizioni con anelito; supema; aspirazione;