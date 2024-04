La Soluzione ♚ L aspirazione di chi non sta bene La definizione e la soluzione di 10 lettere: L aspirazione di chi non sta bene. GUARIGIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L aspirazione di chi non sta bene: La guarigione è il processo di ritorno allo stato di salute di un organismo squilibrato, malato o danneggiato. La guarigione può essere fisica o psicologica: per quanto riguarda i danni fisici subiti dall'organismo, la guarigione comporta la riparazione dei tessuti, degli organi e dell'intero sistema biologico, ed il ripristino del normale funzionamento. in psichiatria e psicologia, la guarigione è il processo mediante il quale le nevrosi e le psicosi sono risolte nella misura in cui il paziente è in grado di condurre una vita normale, o che viva senza essere sopraffatto dai fenomeni psicopatologici. Questo processo può comportare la ... Sostantivo Significato e Curiosità su: La guarigione è il processo di ritorno allo stato di salute di un organismo squilibrato, malato o danneggiato. La guarigione può essere fisica o psicologica: per quanto riguarda i danni fisici subiti dall'organismo, la guarigione comporta la riparazione dei tessuti, degli organi e dell'intero sistema biologico, ed il ripristino del normale funzionamento. in psichiatria e psicologia, la guarigione è il processo mediante il quale le nevrosi e le psicosi sono risolte nella misura in cui il paziente è in grado di condurre una vita normale, o che viva senza essere sopraffatto dai fenomeni psicopatologici. Questo processo può comportare la ... guarigione ( approfondimento) f sing (pl.: guarigioni) (medicina) mutamento fisiologico che, dalla malattia, conduce alla salute non è soltanto un sollievo: la guarigione è una grande soddisfazione! Sillabazione gua | ri | gió | ne Pronuncia IPA: /gwari'done/ Etimologia / Derivazione da guarire (dal germanico warjan) Citazione Sinonimi recupero della salute, miglioramento definitivo, ripresa, convalescenza, ristabilimento, risanamento

(senso figurato) rimedio Contrari dolore, sofferenza

( per estensione ) male

male (gergale) fastidio, difficoltà Parole derivate autoguarigione Altre Definizioni con guarigione; aspirazione; bene; La meta cui ambisce il paziente; Alta aspirazione; L aspirazione dell esule; Roditori che non è bene accarezzare; La piglia chi non sta bene; Il tesoro di chi sta bene;

GUARIGIONE

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'L aspirazione di chi non sta bene' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.