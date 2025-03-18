Sulla coperta della nave lucernario a protezione delle aperture che danno luce e aria agli ambienti sottostanti

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sulla coperta della nave lucernario a protezione delle aperture che danno luce e aria agli ambienti sottostanti' è 'Osteriggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSTERIGGIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sulla coperta della nave lucernario a protezione delle aperture che danno luce e aria agli ambienti sottostanti" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sulla coperta della nave lucernario a protezione delle aperture che danno luce e aria agli ambienti sottostanti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Osteriggio? L'osteriggio rappresenta un elemento strutturale che si trova sulla coperta di una nave, progettato per proteggere le aperture che consentono l'ingresso di luce e aria negli ambienti sottostanti. Si tratta di una copertura o tettoia, che garantisce la sicurezza e il comfort degli spazi interni, impedendo l'infiltrazione di acqua e altri agenti atmosferici. La sua presenza è fondamentale per mantenere l'integrità delle aperture e assicurare un ambiente salubre e ben ventilato.

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Sulla coperta della nave lucernario a protezione delle aperture che danno luce e aria agli ambienti sottostanti nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Osteriggio

Per risolvere la definizione "Sulla coperta della nave lucernario a protezione delle aperture che danno luce e aria agli ambienti sottostanti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sulla coperta della nave lucernario a protezione delle aperture che danno luce e aria agli ambienti sottostanti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Osteriggio:

O Otranto S Savona T Torino E Empoli R Roma I Imola G Genova G Genova I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sulla coperta della nave lucernario a protezione delle aperture che danno luce e aria agli ambienti sottostanti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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