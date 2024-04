La Soluzione ♚ Una sigla leggibile su case cantoniere

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ANAS

Curiosità su Una sigla leggibile su case cantoniere: casa cantoniera" Anas S.p.A. è una società per azioni italiana che si occupa di infrastrutture stradali e gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale. Fondata nel 1946 con il nome di "Azienda Nazionale Autonoma delle Strade" (A.N.A.S.), tale acronimo è diventato un nome proprio con la trasformazione prima in ente pubblico economico (1996) e successivamente in S.p.A. (2002). Dal gennaio 2018 fa parte del gruppo societario di Ferrovie dello Stato Italiane. Giuridicamente la società è qualificabile quale organismo di diritto pubblico; inoltre, nell'ambito del sistema europeo dei conti nazionali e regionali, figura fra le società in ...

