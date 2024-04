La Soluzione ♚ Frutto d importazione

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Frutto d importazione. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ANANAS

Curiosità su Frutto d importazione: Accertabile: fondazione di crotone, culto del dio virbio, leggenda di cipó, importazione del culto di esculapio in roma. in tutti questi miti l'elemento metamorfico... Ananas Mill., 1754 è un genere di piante appartenente alla famiglia Bromeliaceae. È conosciuto soprattutto per la specie coltivata Ananas comosus.

Altre Definizioni con ananas; frutto; importazione;