La Soluzione ♚ Acronimo per case di riposo

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Acronimo per case di riposo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RSA

Curiosità su Acronimo per case di riposo: di wikipedia. l'opera nazionale per i pensionati d'italia, conosciuto anche con il suo acronimo onpi, è stato un istituto pubblico che gestiva case di... In crittografia la sigla RSA indica un algoritmo di crittografia asimmetrica, inventato nel 1977 da Ronald Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman utilizzabile per cifrare o firmare informazioni. L'algoritmo RSA si basa sulla difficoltà di fattorizzare un numero molto grande in due numeri primi. Quindi, anche se qualcuno ha accesso all'informazione cifrata e alla chiave pubblica, è molto difficile per loro scoprire la chiave privata che è necessaria per decodificare il messaggio. Questa caratteristica rende l'algoritmo RSA molto sicuro e per questo viene utilizzato per proteggere molte comunicazioni online, come per esempio i pagamenti online ...

