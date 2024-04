La Soluzione ♚ Obbediscono alla badessa La definizione e la soluzione di 5 lettere: Obbediscono alla badessa. SUORE - MONACHE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su obbediscono alla badessa: La suora (dal latino soror, sororis , "sorella"), nella Chiesa cattolica, è una donna che ha pronunciato voti pubblici e semplici di povertà, obbedienza e castità e che conduce vita fraterna in una congregazione religiosa canonicamente eretta dalla legittima autorità ecclesiastica. Altre Definizioni con suore; obbediscono; badessa; Sorelle per vocazione; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Obbediscono alla badessa

SUORE

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Obbediscono alla badessa' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.